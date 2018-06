Facebook

„Udinese Calcio“ im Vorjahr in der Jacques-Lemans-Arena © STADT

Im Vorjahr haben sie in St. Veit ihr Debüt gefeiert, heuer zieht es sie wieder in die Herzogstadt – und zwar die beiden international renommierten Fußballvereine „Udinese Calcio“ und „Vitesse Arnheim“. Beide Klubs schlagen in der Herzogstadt ihr Trainingslager auf.

Die Spieler von „Vitesse Arnheim“ – niederländischer Cup-Sieger von 2017 – werden sich von 4. bis 17. Juli auf dem Rennbahngelände die Pässe zuschießen und die Mannschaft von „Udinese Calcio“ trainiert von 18. Juli bis 4. August in der Jacques-Lemans-Arena und den umliegenden Trainingsplätzen.