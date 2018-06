Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die drei Bürgermeisterkandidaten hatten zahlreiches Publikum © (c) Markus Traussnig

Am 24. Juni wird in Kappel ein neuer Bürgermeister gewählt. Die Kleine Zeitung lud deswegen am Dienstag Abend zur Diskussion nach Silberegg. Auch eine Frau könnte dem in die Landesregierung gewechseltem Martin Gruber nachfolgen. Am Podium nahmen Heinrich Rattenberger (FPÖ), Josef Klausner (SPÖ) Platz sowie die derzeit geschäftsführende Bürgermeisterin Gabriele Edith Moser (ÖVP). Der bisherige Bürgermeister Martin Gruber wechselte als Landesrat und Chef der ÖVP-Kärnten in die Landespolitik, er gewann bei der letzten Gemeinderatswahl 2015 Bürgermeister-Wahl mit 61,36 Prozent. Seit 2009 war er im Amt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.