Links: Chefin Heike Seidl (Vierte von rechts) mit Eltern Marianne (Dritte von links) und Armin Seidl; Rechts: (von links) Martin Sullbauer und Michael Schleinzer © Köstinger, Dragy

Die Einladung zum vermeintlichen 80-Jahr-Jubiläum lag schon druckreif am Tisch. Doch Firmenchefin Heike Seidl (47) wollte noch im Bilderarchiv nach alten Aufnahmen suchen, um die Chronik des Friseur-Familienbetriebes Seidl in Althofen zu illustrieren. „Da fanden wir fein säuberlich zusammengelegt den Gewerbeschein vom 19. Februar 1934. Mein Opa David Seidl und sein Bruder Ferdinand meldeten an diesem Tag das Gewerbe der ,Friseure, Raseure und Perückenmacher‘ in Klagenfurt an“. Mündlich überliefert wurde die Gründung des Familienbetriebes aber seit vielen Jahrzehnten mit dem Jahr 1938. „Also feiern wir heuer das Jubiläum ‚80 plus‘“, sagt Heike Seidl mit einem Schmunzeln.