Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Sogar botanische Erotik gibt es beim Kräuterkongress in St. Georgen, veranstaltet von einem St. Veiter Verein, der satte 7500 Mitglieder hat.

Der „harte Kern“ des Vereins: Zentrale-Mitarbeiterin Kerstin Schreiber, Katrin Giermeier, Organisatorin Kongress, Zentrale-Leiterin Irmgard Knapp, Bundesleiterin Verein und Kräuterakademie Salbrechter, Erika Grote, längjährigstes Vorstandsmitglied, Wolfgang Ruppnig, Mitarbeiter Zentrale (von links) © PRIVAT

Spätestens beim Workshop „Botanische Erotik und grüne Aphrodisiaka“ wird klar, wie weit Kräuterwissen reichen kann. Am kommenden Sonntag hält ihn Buchautorin Gabriela Nedoma, unter anderem spezialisiert auf vergessene Naturheilkunde und grüne Kosmetik, beim Kräuterkongress im Stift St. Georgen. Der St. Veiter Verein „Freunde naturgemäßer Lebensweise“ (FNL) bietet bei diesem Kongress eine geballte Ladung an Wissen rund um die heilende Wirkung von Kräutern an. 20 Referenten und 450 Kongressteilnehmer treffen sich.

