Ein bisher unbekannter Täter versuchte in der Nacht auf Dienstag, mit einem unbekannten Werkzeug zwei Terrassentüren eines Einfamilienhauses in der Gemeinde St. Georgen am Längsee aufzubrechen. Als ihm dies nicht gelang, schlug er mit einem Stein die Verglasung eines Fensters ein und öffnete die Verriegelung. Durch den Lärm wurde der sich zu dieser Zeit im 1. Stock des Hauses befindliche 38-jährige Hausbewohner auf den Einbruch aufmerksam und hielt Nachschau. Dadurch dürfte er den Täter vertrieben haben, bevor dieser ins Haus gelangen konnte. Eine örtlich eingeleitete Fahndung verlief negativ.