Angst vor oder in der Dunkelheit? Martin Friedl kann in diesem Zusammenhang nur milde lächeln. Der Bundesheer-Unteroffizier aus Latschach am Faaker See betreibt seit 25 Jahren in seiner Freizeit „Sport“ in der Tiefe. Er ist Ausbildungsleiter der Kärntner Höhlenrettung, staatlich geprüfter Naturhöhlenführer und Höhlenforscher am Dobratsch. Mehr Dunkelheit geht nicht. Aber auch nicht mehr Herausforderung. Denn in der geheimnisvollen Unterwelt wartet noch viel Unentdecktes.