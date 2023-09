Sie sind Friesacher und haben sich mit einem Skisportgeschäft in Neumarkt selbstständig gemacht. Wieso geht man als Kärntner über die steirische Grenze?

Gernot Storfer: In Friesach gibt es kein Skigebiet. In Neumarkt sind St. Lambrecht, Lachtal und Kreischberg in der Nähe. Von daher war die Entscheidung recht naheliegend.