Seit der Gründung des Vereins im Jahr 1953 wuchs der Hirter Flugsportclub stetig an Mitgliedern und Flugzeugen. Heute besteht der Verein aus rund 50 Mitgliedern aller Altersklassen. Bereits mit 14 Jahren ist es möglich, den Pilotenschein in der 2003 gegründeten Flugschule zu beginnen. "Alle Fluglehrer arbeiten bei uns ehrenamtlich, das ist bezeichnend für das Engagement unserer Mitglieder", erzählt das Vorstandsmitglied Gustav Remschnig. "Wir sind kein elitärer Klub, bei uns kann jeder mitmachen und man braucht auch keine eigene Maschine, unsere Kosten sind nicht abgehoben."

Spektakulärer Rundflug

Die Flieger des Vereins bieten auch Rundflüge für Jung und Alt an. Interessierten wird dabei eine einmalige Perspektive über die Region Längsee und die Burg Hochosterwitz geboten. Zur Auswahl stehen Segelflieger, Motorsegler, Gyrocopter, Ultralight-Flugzeuge und klassische Motorflieger. Für alle, die lieber am Boden bleiben wollen, gibt es am Sonntag eine Flugshow der Flying Bulls.

Außerdem werden außerhalb des Hangars die Gäste mit Grillspezialitäten, Getränken, Kaffee und Kuchen verwöhnt. Für die jüngeren Gäste gibt es eine Hüpfburg und Kinderbetreuung und die etwas älteren Gäste steht ein mechanischer Bulle bereit, um sich im "Bullenreiten" zu messen.

Von den Organisatoren wird sowohl am Parkplatz als auch zur Flugshow kein Eintritt eingehoben. Stattdessen bittet man um freiwillige Spenden.