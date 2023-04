Ein aufwendig produziertes Musikvideo, ein Lied über eine Trennung und aktuell über 3000 Aufrufe auf Youtube: Das ist das Ergebnis eines gemeinsamen Projektes zweiter Kärntner Newcomer. DJ "Am3LLo" und Sängerin Janina Fleischhacker wollen mit der Single "Alone" Menschen zeigen, dass es möglich ist, nach einer schweren Trennung wieder aufzustehen.

Über Ecken kennengelernt

Die beiden Kärntner machen schon mehrere Jahre lang Musik. Fleischhacker hat bereits mit vier Jahren angefangen, Blockflöte zu spielen. Mit ihrer Band "Tonband" hat sie bereits drei eigene Songs veröffentlicht, die auf Youtube auch auf Zuspruch treffen. Ihre Debütsingle aus dem Jahr 2022 hat bereits um die 8600 Aufrufe. Mit ihren Dialektsongs und Covers treten sie auch auf Hochzeiten und Taufen auf.

Über eine gemeinsame Freundin hat sie vor Kurzem dann Eldin Ahmetaj kennengelernt. Der 24-Jährige hat mit 17 als DJ angefangen und hat mittlerweile neben Kärnten auch schon in Italien und Kroatien aufgelegt. Vor drei Jahren hat er begonnen, eigene Songs als DJ "Am3LLo" zu produzieren. Im September will der Musikproduktion- und Tontechnikstudent sein Album "Dreamless" veröffentlichen. Die Single "Alone" mit Fleischhacker ist das erste veröffentlichte Lied daraus.

Professionelles Musikvideo

Für den gemeinsamen Song haben sie ein halbes Jahr gebraucht, von der ersten Idee bis hin zum Text und zum dazugehörigen Musikvideo. In dem Liedtext hat Fleischhacker eine persönliche Geschichte verpackt. "Als wir das Lied produziert haben, war ich gerade frisch in einer Trennung. Musik hat mir in der Zeit sehr geholfen. Ich habe einfach meine Gefühle in das Lied stecken können", erzählt die Lehramtsstudentin. Es sei wie eine Art Therapie für sie gewesen. Die Botschaft soll sein, dass man es schaffen kann, wieder aufzustehen, selbst wenn man sich alleine gelassen fühlt. "Das will ich auch nach außen tragen."

Das dazugehörige Musikvideo ist auch in Kärnten gedreht worden. Unter anderem am Aichwaldsee und Szenen im Hallenbad St. Veit, die es danach aber nicht ins fertige Video geschafft haben. Mithilfe von Sponsoren und einem kleinen Kamerateam konnte das Projekt umgesetzt werden. "Es war sehr kalt. Am nächsten Tag war ich dann krank", erinnert sich Ahmetaj. Ihm war es aber wichtig, etwas "Außergewöhnliches" zu machen – wie mitten im Wald in einer Badewanne zu baden.

Mehr Musik in Planung

Beide wollen dieses Jahr noch weitere Musik veröffentlichen. Am 29. September erscheint das Debütalbum von Ahmetaj, bei dem er neben Fleischhacker auch mit anderen Sängerinnen und Sängern zusammengearbeitet hat. Auch sie plant, mit ihrer Band neue Lieder zu veröffentlichen. Ob in Zukunft noch weitere Projekte gemeinsam kommen, ist offen – ausschließen tun sie es nicht.