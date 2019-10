Facebook

Lars-Peter Kamolz, Leiter der Klinischen Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie © (c) Alexander Danner

Zuversichtlich zeigten sich am Montag die Grazer Mediziner, was den Heilungsverlauf bei einer am Dienstag der Vorwoche bei dem Bombenanschlag in Guttaring schwer verletzten Kärntnerin anbelangt. Der Verbandswechsel nach der zweiten Operation habe gute Ergebnisse gezeigt. Der Zustand der Frau, die schwere Verbrennungen davongetragen hatte, ist stabil, sie bleibt aber weiter auf der Intensivstation.