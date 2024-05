Gebrauchte Kleidung und Gegenstände bekommen in einer Second-Hand-Boutique ein zweites Leben. Jetzt setzt auch das Rote Kreuz auf Nachhaltigkeit, und hat in der Koschatstraße 1 in Althofen seinen ersten Second-Hand-Shop eröffnet. Im neuen Henry Laden - benannt nach dem Gründer des Roten Kreuzes Henry Dunant - können in Zukunft bestens erhaltene Secondhand-Artikel zu einem leicht erschwinglichen Preis erstanden werden. Einkaufen können im Henry Laden alle, die auf der Suche nach günstiger Mode ist.

Von lässiger Casual Mode bis hin zu eleganten Designer-Klamotten findet man dort so einiges an Kleidungsstücken. Zudem gibt es auch Accessoires wie Taschen und Schuhe oder Kinderbekleidung zu günstigen Preisen.

Eröffnung im Juni

Rotkreuz-Präsident Martin Pirz freut sich auf die Eröffnung, die voraussichtlich im Juni geplant ist: „Einkaufen und Gutes tun – so lautet die Devise unseres neuen Henry Ladens. Die Planungen laufen auf Hochtouren und wir nähern uns mit großen Schritten der Eröffnung. Bereits jetzt möchte ich mich bei der Bevölkerung für die Mithilfe und die Sachspenden für den guten Zweck bedanken.“

Mit dem Erlös werden sozial bedürftige Menschen im Bezirk St. Veit unterstützt und bestehende Sozialprojekte weiter ausgebaut. Auch Herbert Sager, Bezirksstellenleiter der Rotkreuz-Bezirksstelle St. Veit/Glan, ist stolz darauf, dass der erste Henry Laden in seinem Bezirk eröffnet wird: „Der neue Henry Laden hat drei Schwerpunkte: Wir bieten qualitative Bekleidung und Accessoires für Damen, Herren und Kinder zu erschwinglichen Preisen, ermöglichen damit gebrauchten Waren ein zweites Leben, sorgen so für Nachhaltigkeit und unterstützen mit dem Erlös hilfesuchende Haushalte im Bezirk und in ganz Kärnten, die es dringend brauchen.“

Sachspenden werden gebraucht

Wer dazu beitragen will, nicht mehr verwendeter, aber durchaus tragbarer Bekleidung ein zweites Leben einzuhauchen, ist herzlich willkommen dieses nachhaltige Projekt zu unterstützen. Ab sofort nimmt das Rote Kreuz gerne Spenden von gut erhaltenen, gewaschenen und gebügelten Bekleidungstücken und allem, was zu einem schönen Outfit dazugehört, entgegen. Um die Warenentgegennahme optimal koordinieren zu können, wird die spendenwillige Bevölkerung gebeten, unter der Nummer 050 9144 1400 mit dem Roten Kreuz Kontakt aufzunehmen, damit Übergabetermine vereinbart werden können. Aufgesperrt wird voraussichtlich im Juni 2024, sobald genügend verkaufsfertige Ware für die Erstausstattung vorhanden ist.

Freiwillige gesucht

Das Geschäft wird ausschließlich von Freiwilligen geführt und das Rote Kreuz würde sich sehr über weitere Ehrenamtliche freuen, die im Henry Laden mitarbeiten und Zeit für diese sinnvolle Initiative zur Verfügung stellen möchten. Tatkräftige Hilfe wird unter anderem in den Bereichen Verkauf, Sortierung oder Administration benötigt. Details über die Arbeit in einem motivierten Team, sowie allgemeine Auskünfte über dieses spannende und wertvolle Projekt erhält man beim Roten Kreuz in St. Veit unter der Telefonnummer 050 9144 1400 oder per Mail unter office@sv.k.roteskreuz.at.