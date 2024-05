Man kannte Günter Liegl als freundlichen Unternehmer seines Wohnstudios in der St. Veiter Innenstadt, das er 26 Jahre lang führte. Günter Liegl schloss sein Geschäft erst im Vorjahr und ging in den wohlverdienten Ruhestand. Über Jahre hinweg organisierte Günter Liegl die Wirtschaftsmesse „Wir vom Fach unter einem Dach“, am St. Veiter Wiesenmarkt und war auch deren Initiator. „Kein Jahr ohne Wiesenmarkt, kein Jahr ohne Wirtschaftsmesse“, sagte er einmal in einem Interview. Niemand hätte gedacht, dass der Wiesenmarkt 2023 sein letzter sein sollte. Günter Liegl verstarb nun völlig unerwartet am Donnerstag, dem 2. Mai, in Kroatien.