Maria Eleonora Lassnig kam am 8. September 1919 in Garzern bei Kappel am Krappfeld als uneheliches Kind zur Welt. Ihre Mutter Mathilde Gregorz suchte sich eine Arbeit und ließ die kleine Maria bei der Großmutter zurück. Diese zog von Kappel nach Obermühlbach, wo sie als Dienstmagd wenig Zeit für das Enkelkind hatte.