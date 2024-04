Beim Hof der Familie Petscharnig vulgo Harmetter in Brückl freuen sich die Kundinnen und Kunden aus den umliegenden Gemeinden immer schon lange, bevor es wieder heißt, dass man nun endlich wieder Biohendl vorbestellen kann. Der Ab-Hof-Verkauf des Biohühnermastbetriebes öffnet nämlich nur alle sechs bis zwölf Wochen seine Tore und bietet die Tiere, die normalerweise an Großhändler „Hubers Landhendl“ weitergegeben werden, selbst zum Verkauf an.