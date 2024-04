„I was born to run, was born to dream, the craziest boy you ever seen, I gotta do it my way, or no way at all“ – mit diesen Zeilen des im Original von „Loverboy“ stammenden Hits „Turn me loose“ wurde die Kärntner Band „Fahrenheit“ in den späten 1980er-Jahren berühmt. Fernsehauftritte und Hitparaden-Platzierungen inklusive. Und allen voran der St. Veiter Frontsänger Johann „Johnny“ Kanatschnig. Seine markante Stimme ist nun verstummt – er erlag im Alter von 56 Jahren seiner Krebserkrankung.