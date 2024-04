Eine weitere Herausforderung in der Gemeinde Metnitz ist nun sprichwörtlich vom Tisch – die Verpachtung der Gastro beim Naturbadeteich. Dass in dieser Saison etwas auf die Tische kommt, dafür wird eine im Ort ansässige „Hex“ sorgen. Karin Eger, in den letzten Jahren als „Würstlhex“ mit fahrbarem Würstlstand unterwegs, wird im Bad sesshaft. Die „Ur-Wienerin“, wie sie selbst über sich sagt, ist seit fast 30 Jahren in Kärnten daheim und übernimmt die Gastronomie beim Badeteich.