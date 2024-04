Annähernd gleich halten konnte man die Anzeigen im Vorjahr im Bezirk St. Veit. Im Vergleich zu 2022 ist die Zahl um einen Prozent gestiegen. In absoluten Zahlen entspricht das einem Anstieg von 1678 auf 1694 Fälle. Trotz der Zunahme an Anzeigen konnte, so die Bezirkspolizeikommandantin Daniela Puffing, die Aufklärungsquote im Vorjahr nahezu gehalten werden – 1011 Delikte und somit 59,7 Prozent der Fälle wurden geklärt – um 0,4 Prozentpunkte weniger als 2022.