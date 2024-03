Der Reindling gehört zum Alltag der Kärntnerinnen und Kärntner. Er wird das ganze Jahr über in den heimischen Öfen gebacken. Doch zu Ostern schmeckt er einfach am besten. Osterschinken, Hauswürste, Zunge, Kren und gefärbte Ostereier: Das sind die klassischen Bestandteile der Kärntner Osterjause. Und mittendrin verwandelt der Reindling, herrlich duftend und süß gefüllt, die Osterjause zu einem unvergesslichen Geschmackserlebnis. Wie er zubereitet und gebacken wird, ist kein Mysterium. Wie aber die Keramikform entsteht, in der er mit zuckriger Krust’n gebacken wird, schaute sich die Kleine Zeitung bei einem Workshop in der Töpferei der Familie Polzer in Knappenberg an.