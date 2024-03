„En Garde“ – Julian Rankl vom Fechtclub KAC feiert einen Sieg nach dem anderen. Jetzt geht es für den St. Veiter zur Weltmeisterschaft in Riad in Saudi-Arabien. Der 16-Jährige ficht sich gekonnt durch seine der Kadetten (U17), hat schon drei österreichische Meistertitel bei den Junioren und fährt zum zweiten Mal zu einer Weltmeisterschaft. Den jüngsten Sieg fuhr er bei den österreichischen Juniorenmeisterschaften im Degenfechten in Linz ein. „Fechten ist eine Randsportart, die kaum einer kennt“, sagt der Schüler, der in die 7. Klasse des BG Tanzenberg geht. Doch für Julian Rankl ist Fechten neben der Schule ein wichtiger Bestandteil seines Lebens geworden.