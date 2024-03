Mitten in der Kornkammer Kärntens, genauer gesagt in Kappel am Krappfeld, befindet sich der landwirtschaftliche Betrieb von Petra und Bernd Pobaschnig. Im Jahr 2013 begann die Familie damit, „Krappfelder Eis vom Bauernhof“ herzustellen. „Wir wollten damals einfach etwas anderes machen als die anderen, mit dem Ziel, für mich einen sicheren Arbeitsplatz zu Hause zu schaffen“, erzählt Petra Pobaschnig. Seitdem ist das Unternehmen stetig gewachsen und mittlerweile werden in der Eis-Manufaktur sieben weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.