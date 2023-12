Besonderer Adventmarkt im Stadl lockte die Besucher an

Der „Rambschißlhof“ von Hannes Löschenkohl in Mannsberg-Boden in Unterstein in der Gemeinde Kappel am Krappfeld steht im Mittelpunkt einer außergewöhnlichen Advent-Veranstaltung. Über 30 Aussteller bieten am Samstag und Sonntag im ehemaligen Stallgebäude ihre Waren zur Schau.