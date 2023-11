Seit Jahren soll die musikalische Reihe „Stiller Advent“ auf die Advent- und Weihnachtszeit einstimmen - so auch heuer wieder. Den Auftakt macht am Samstag das Konzert in Villach, am Sonntag ist Friesach an der Reihe. Ab 16 Uhr erheben verschiedene Chöre in der Stadtpfarrkirche der Burgenstadt ihre Stimmen. Verbindende Worte wird Stadtpfarrer Dechant Leszek Zagorowski sprechen. Die musikalischen Gäste des stimmungsvollen Abends sind „Die Rosentaler“, das „Vokalensemble Kärnten“, der Jugendchor Tanzenberg und Isabelle Hassler an der Harfe. Karten gibt es um 23 Euro am Gemeindeamt Friesach sowie in der Trafik Hausharter.

© KK/Anton Wieser