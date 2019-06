Chillig in die Zukunft cruisen

In der Früh in die Arbeit zu fahren, ohne sich allzu sehr auf die Straße konzentrieren zu müssen. Oder: Nach einer Reise bequem den Weg nach Hause anzutreten, ohne darauf zu achten, ob man kurz einnickt und somit sich und andere Beteiligte im Straßenverkehr in Gefahr bringt. All das sind die Vorteile selbstfahrender Autos. Dadurch können Fehler, welche bei normalen Autos Leben gekostet hätten, verhindert und die Anzahl von Unfällen optimiert werden. Man muss nur daran denken, wie oft man im alltäglichen Leben während der Fahrt abgelenkt wird – von der schönen Aussicht oder dem Lieblingslied im Radio.

Ehe man sich versieht, ist die volle Aufmerksamkeit nicht mehr auf die Straße gerichtet. Da kommt es gelegen, wenn man sich in solchen Momenten auf sein Fahrzeug verlassen kann, vor allem da es um einiges schneller reagiert als der Fahrer selbst. Natürlich ist auch die Technik nicht makellos. Das Risiko des Versagens der Software ist ständig gegeben. Für optimales autonomes Fahrvergnügen fehlt noch einiges an Forschung, denn wer würde sich schon freiwillig in ein Auto setzen, auf das man sich nicht vollständig verlassen kann?

Timna Bošič