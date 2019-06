Facebook

Gut, das ist keine 3D-Erdbeere.! Aber vielleicht hilft sie eines Tages bei Problemlösungen © science photo/wladimir bulgar

Der 3D-Druck wird bereits in vielen Bereichen der Industrie und im Privatleben eingesetzt. Teile können selbst entworfen und gedruckt werden. Doch dies kann dazu führen, dass zu viel gedruckt wird, man entwirft und realisiert Teile, die man später nicht mehr verwendet und die dann im Müll landen. Gerade in Zeiten der Umweltkrise war und ist das oft Gesprächsthema.



Ein Ansatz, den 3D-Druck ökologischer zu gestalten, sind die Entwicklung und Verwendung eines umweltfreundlichen Druckmaterials. Ein Stoff, der verwendet wird, um Plastikmüll zu verringern, ist die Polymilchsäure (PLA), ein biologisch abbaubarer Kunststoff, der schon in der Verpackungsindustrie eingesetzt wird. Gewonnen wird er durch ein mehrstufiges Filtrationsverfahren von stärkehaltigen landwirtschaftlichen Produkten, wie Mais, Zuckerrüben und Kartoffelstärke. Das Material wird auch für nachhaltigen 3D-Druck verwendet, denn nicht mehr gebrauchte Fabrikate lösen sich ohne Rückstände auf.

Kommentar Wir alle können 3D-drucken!

In technischen Schulen ist es gang und gäbe, sich mit dem 3D-Druck zu beschäftigen. Aber auch für den alltäglichen Gebrauch bringt diese moderne Innovation viele Vorteile mit sich. Trotzdem stellt sich eine Frage: Warum soll man sich solch ein Gerät für den Haushalt anschaffen?

Das kennt jeder: Oft werden Ersatzteile für Haushaltsgeräte schnell benötigt, deren Anschaffung allerdings oft extrem aufwendig ist und nicht sofort erledigt werden kann. Diesen Unannehmlichkeiten kann man durch die Anschaffung eines 3D-Druckers vorbeugen. Mit dem Haushalts-3D-Drucker können Druckpläne schnell recherchiert und verwirklicht werden, wobei nur eine geringe Vorbeschäftigung mit dem Gerät nötig ist.

Zudem rentieren sich die Anschaffungskosten für den 3D-Drucker schon nach kürzester Zeit, da man von einer Handyhalterung fürs Auto bis zum Fahrradhelm alles Mögliche drucken kann. Besonders die ältere Generation kann sich trotz geringer technischer Vorkenntnisse diese Technik schnell für den Privatgebrauch aneignen.

Es lohnt sich also durchaus, mehr Interesse für dieses Verfahren und für neue Entwicklungen in der Technik aufzubringen.

Maximilian Bricelj, Lisa-Marie Grössl, Alexander Krampl

Im Gegensatz zu anderenwird beim 3D-Druck kaum Material verschwendet. Der 3D-Druck bietet durchaus ,,grüne” Anwendungsmöglichkeiten. Man kann selbst individuell angepasste Ersatzteile für seine oft teuren Geräte einfacher und billiger produzieren, um deren Lebensdauer zu verlängern. Das führt dazu, dass weniger Geräte weggeworfen und weniger Abfälle erzeugt werden.Auch auf Recycling wird beim 3D-Druck immer mehr Wert gelegt. So können Plastikabfälle für die Herstellung neuer Filamente (Kunststofffäden als 3D-Druckmaterial) umgewandelt werden. Aus fehlerhaften Druck-Erzeugnissen kann wieder brauchbares Material gewonnen werden. Dieses Verfahren ist aber sehr kostspielig und es besteht die Gefahr, dass dieses recycelte Material nicht mehr die gleiche Qualität aufweist wie neuwertiges.