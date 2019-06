Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit einem AMS bestimmen Kühe selbst, wann sie gemolken werden © Gailtalbauer

Stellen Sie sich vor, Sie betreten einen riesigen Stall. Sie nehmen einen angenehmen Heugeruch wahr. Vor Ihnen erstreckt sich eine große Halle mit 85 Kühen, die in dem mächtigen Gebäude fast klein aussehen. Verglichen mit anderen Kühen gibt es auf den ersten Blick keinen großen Unterschied. Nur dass diese 85 Kühe selbst entscheiden können, wann und wie oft sie gemolken werden.

Wie das möglich ist? Mit einem hochmodernen Melkroboter, der rund um die Uhr im Einsatz ist und melkt, sobald die Kühe gemolken werden wollen. Vor einigen Jahren noch waren automatische Melksysteme (kurz AMS) reine Science-Fiction. Auch Bauer Christian Lungkofler aus Deutsch-Griffen betrat damit Neuland: „2012 habe ich meinen Melkroboter installiert. Wirklich genaue Informationen hatte niemand für mich, da die Technologie noch so neu war.“ In Österreich gibt es momentan rund 800 Melkroboter, laut Landwirtschaftskammer 32 davon in Kärnten (Stand 2018). In den folgenden Jahren werden die Zahlen laufend steigen, da immer mehr Landwirte auf diese Technologie umsteigen. Immerhin bieten Melkroboter eine Vielzahl an Vorteilen: Die Landwirte erreichen damit höhere Milchleistungen und eine bessere Eutergesundheit der Tiere. Ein derartiger Roboter stellt zudem eine große Arbeits- und Zeitentlastung dar. Die Sicherheit der Landwirte wird verbessert, weil sie seltener ausschlagenden Kühen ausgesetzt sind. Zudem können wichtige Daten genauer erfasst und Krankheiten häufig früher erkannt und behandelt werden.

Kommentar Hat der Roboter Herz für Tiere?



Automatisierung und Robotik haben längst die Landwirtschaft erreicht. Vor allem in Milchviehbetrieben wird bewusst immer mehr auf automatische Melksysteme gesetzt. Es versteht sich von selbst, dass den Landwirten dadurch die Arbeit zumindest beim Melken erleichtert wird. Dank der genauen Dokumentation, die die Geräte bezüglich der Gesundheit des Tieres ermöglichen, können Krankheitsbilder gerade wegen der Technik oft rascher erkannt und entsprechend behandelt werden. Allerdings gehen durch die Melkrobotik, die speziell in großen Milchviehbetrieben zum Einsatz kommt, Arbeitsplätze verloren. Das Vieh wird anhand seiner Leistung und der ihm zugeteilten Nummer definiert. Was dabei oft fehlt, ist die Bindung zum Tier, weil der Roboter das erledigt, wofür eigentlich der Mensch gebraucht wurde. Wie wird es nun weitergehen? Werden wir überall durch Roboter ersetzt werden?

Ramona Egarter, Elena Mayer

Obwohl ein Melkroboter einedarstellt, ist er auch mit Nachteilen verbunden. Die Umstellung kann einige Zeit dauern und ist finanziell aufwendig, da sowohl die Geräte als auch der dafür nötige Raum mit hohen Kosten verbunden sind. Wer einen Melkroboter am Betrieb einführen möchte, sollte außerdem technisch begabt sein. Natürlich ist auch nach der Umstellung viel zu tun. Manche Kühe kann der Roboter trotz Scan nicht melken, da er ihre Zitzenform nicht erkennt. Erwin Brunner von der Landwirtschaftskammer Kärnten sagt: „Mittlerweile hat die Sensortechnik so einen hohen Toleranzbereich, dass es nur selten Probleme mit den Zitzen gibt.“ In so einem Fall muss der Bauer das Melkzeug dann selbst anstecken.

Umfrage Was halten Sie von Robotern im Alltag? Harald Baumer, 43: Ich besitze keinen Roboter und will mir auch keinen zulegen. Ich finde, er wäre auch nur eingeschränkt nützlich. Obwohl so ein Rasenmäher-Roboter meinen Alltag um vieles einfacher machen würde und er mir das Mähen abnehmen könnte. Valentina Ulrich, 22: Ein Roboter könnte praktisch sein. Er erledigt die Arbeit, während ich in der Uni sitze. Ich hätte nur Angst, dass alles durch Technik ersetzt wird und wir dadurch immer fauler werden und die Menschheit deshalb immer mehr verblödet. Martin Hrassnigg, 24: Wenn ich mir einen Staubsaugerroboter anschaffen würde, müsste ich zuerst den Boden aufräumen, also nein, ich besitze keinen und würde mir keinen zulegen. Ich sehe auch nicht viele Roboter, also denke ich, sie sind nicht so populär. Bernd Stamm, 31: Ich glaube, Roboter wären nützlich, aber ich würde mir persönlich keinen zulegen. Sie erleichtern uns sicher den Alltag, aber ich finde es schon wichtig, dass man am natürlichen Leben dranbleibt und Arbeiten selbst ausführt.

Und so funktionieren diese AMS: Im Melkroboter befindet sich, das die Kühe wie Schokolade in den Roboter lockt. Befindet sich die Kuh im Melkroboter, schließt sich hinter ihr eine Tür. Anschließend wird das Euter mit einem Sensor vermessen. Zuerst werden die Zitzen der Kuh gereinigt. Hygiene hat oberste Priorität. Dann steckt der Roboter den Melkbecher an und melkt die Kuh. Sobald der Milchfluss pro Minute unter einen bestimmten Wert fällt, wird die Kuh wieder entlassen und kann sich wieder den Bauch mit Heu vollschlagen. Mahlzeit!