Klettern, erkunden oder sich im Riesenlabyrinth verlieren: Das bietet die Walderlebniswelt Klopeiner See © KK/Walderlebniswelt Klopeinersee

Seit einer Woche läuft die Suche nach dem schönsten Familienausflugsziel in Kärnten und Osttirol. Im Rahmen der Platzwahl 2018 holt die Kleine Zeitung nämlich familienfreundliche Ausflugsziele vor den Vorhang.

Einer der ersten Kandidaten ist die Walderlebniswelt Klopeiner See: „Bei uns gibt es Allerlei zum Staunen, Entdecken und Spielen. Zum Beispiel einen Baumwipfelpfad in einer Höhe von 25 Metern“, sagt Daniel Uschounig.

Ebenfalls nominiert wurde der Wassererlebnispark Maltatal: „Spiel, Spaß und Naturerlebnis für die ganze Familie. Auf 10.000 Quadratmeter gibt es fantasievolle Wasserspielgeräte und vieles mehr für große und kleine Besucher“, schwärmt Elfriede Leitner. Für Conny Sattlegger ist das Brettelrutschen auf der Emberger Alm ein absolutes Muss: „Seit über 50 Jahren sausen unsere Gästekinder mit selbst gemachten Bretteln über die Almwiesen und haben großen Spaß dabei.“

In der ersten Woche der Publikumswahl haben sich schon einige Familienausflugsziele in Kärnten angemeldet, die aktuelle Liste finden Sie jederzeit auf der großen Kärnten-Karte unter www.kleinezeitung.at/platzwahlktn. Welche familienfreundlichen Freizeit-Attraktionen muss man Ihrer Meinung nach gesehen haben? Haben Sie schon Ihr liebstes kindgerechtes Ausflugsziel nominiert? Melden Sie das Ausflugsziel bis nächsten Sonntag, 8. Juli, online an. Die Anmeldung finden Sie auf hier. Einzige Bedingung für die Teilnahme ist, dass das Ausflugsziel spezielle Angebote oder Anreize für Kinder, Jugendliche oder Familien anbietet. Ausgenommen von der heurigen Platzwahl sind daher Kinderhotels oder Gastronomiebetriebe.

Auf die Sieger warten tolle Preise!

