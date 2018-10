Facebook

Die Polizei hat dieses Lichtbild der Vermissten veröffentlicht © KK/Polizei Tirol

Eine 45-jährige Kroatin, welche bis Ende März 2018 in einem Hotel in Fügen im Zillertal gearbeitet hat, ist von ihrer Tochter als abgängig gemeldet worden. Sie wurde im August 2018 das letzte Mal in einer Bäckerei in Jenbach gesehen. Die Kroatin verfügt über keinen aufrecht gemeldeten Wohnsitz in Österreich und auch Erhebungen in ihrem Heimatland verliefen bisher negativ. Es bestehen keine Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort der 45-Jährigen. Aufgrund der Umstände kann ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden.

Beschreibung der Frau 45 Jahre alt ca. 168 cm groß ca. 80 kg schwer blau/grüne Augenfarbe braune, schulterlange Haare Bekleidung unbekannt