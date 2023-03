Die Zeit läuft. Es ist bereits Anfang März und eine mögliche Auflösung der Mobilen Notarzteinheit mit Standort Matrei rückt schnell näher. Die medizinische Einrichtung ist bis Ende Juni finanziell gesichert. Was danach passiert, weiß im Bezirk niemand. Notärzte haben bereits Alarm geschlagen. Nur so viel steht fest: Das Land will, dass das obere Iseltal mit den Gemeinden Prägraten, Virgen, Matrei, Kals und St. Johann danach von Lienz aus notärztlich versorgt werden soll.