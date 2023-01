Der Prozess um einen Bankomatsprenger an Landesgericht Innsbruck zieht sich. Der Grund: Der 43-jährige Rumäne bekennt sich zwar schuldig, an einer Tat in Nordtirol beteiligt gewesen zu sein, nicht jedoch an der Sprengung eines Geldautomaten am 8. August 2019 in Nußdorf-Debant. Seine ehemaligen Komplizen, die bereits verurteilt und inzwischen wieder auf freiem Fuß sind, lässt der Angeklagte daher nun als Zeugen aufmarschieren. Zum Glück aber nur per Videokonferenz.