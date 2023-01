Amlach will Strom vom Rauchkofel

Eine 500-kWh-Photovoltaikanlage in fast 2000 Metern Seehöhe wird von der Gemeindeführung in Amlach als Ziel verfolgt. Für Umsetzung muss in erstem Schritt bestehende Infrastruktur auf dem Rauchkofel geprüft werden.