In den nächsten Jahren noch wachsen – dieses Ziel formuliert die Firma Loacker, die in Heinfels seit mehr als 20 Jahren Waffeln produziert. Abhängig ist das jedoch von vorhandenen Arbeitskräften, die in Osttirol mittlerweile schwer zu bekommen sind. Die Umsätze des Unternehmens stiegen sowohl 2021 als auch 2022. Und es wird, wenn vorerst auch nicht erweitert, investiert. Investitionen, und keine kleinen, sind auch im heurigen Jahr vorgesehen.