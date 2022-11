Es war kurz nach Mitternacht. Der Montag war gerade einmal zehn Minuten alt: Knarrendes Geräusch holte einen 43-jährigen Landwirt in Oberlienz aus dem Schlaf. Was er dann bemerkte, fuhr ihm durch Mark und Bein. Sein Wirtschaftsgebäude stand in Vollbrand. Ein Notruf wurde von ihm abgesetzt, die Familie mit Sohn, Frau und Eltern in Sicherheit gebracht.