Harmonie herrschte im Matreier Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag. Geschichte sind die harten Konfrontationen unter Bürgermeister Andreas Köll und die obligaten 9:8-Abstimmungen. Fast Geschichte: Denn am Dienstag entschied ein Abstimmungsergebnis von 9:8 über zukünftiges Bauen im Ortszentrum der Tauernkommune. Der Bebauungsplan für das Gebäude des Panzlwirt stand auf der Tagesordnung. Dazu ist eine Stellungnahme des Gemeinderates David Köll von der Oppositionsliste "Gemeinsam für Matrei" eingelangt, die dem Ratsgremium vorgelesen wurde.