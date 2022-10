Oft kommen die Dinge schneller, als man denkt. So ist es wohl auch Markus Stotter passiert. Der 31-Jährige, der seinen Brotberuf beim Maschinenring Osttirol hat, legt als ÖVP-ler in der Poltitik eine Bilderbuch-Karriere hin. Mit 30 Jahren wurde er im Jänner 2021 Bürgermeister von Oberlienz und damit jüngster Ortschef von Osttirol. Damals wurde er nach Ausscheiden von Martin Huber vom Gemeinderat zum Bürgermeister gewählt. Im Februar 2022 wurde er von den Wählern in diesem Amt bestätigt.