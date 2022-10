Der Konkurs über die Curvex Hotel Management GmbH in Matrei, die den Gasthof Lublass betreibt, wurde am Dienstag am Landesgericht Innsbruck eröffnet. Das meldet der Kreditschutzverband (KSV). Die Gründe der Insolvenz sind noch nicht bekannt. Beantragt wurde sie bei Gericht von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger. Bereits im Sommer gab es einen Insolvenzantrag eines Gläubigers. Dabei kam es zu keinem öffentlich Verfahren.