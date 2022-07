25 Jahre lang leitet Reinhard Lobenwein nun schon die Geschicke der Wirtschaftskammer in Lienz. Er folgte 1997 Leo Gomig nach. Im Februar nächsten Jahren geht Lobenwein in den Ruhestand. Sein Posten war in den vergangenen Monaten ausgeschrieben. Inzwischen ist auch schon das Bewerbungsverfahren abgeschlossen. "Es gibt einige qualifizierte Anwärter", sagt Lobenwein. Über Namen schweigt er sich aber aus. Derzeit ist das Auswahlverfahren mit Hearings im Laufen.