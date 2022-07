Spannende Rangerstationen, ein Kletterturm des Alpenvereins, Osttiroler Kunsthandwerk, Live-Musik u.v.m. stehen beim Nationalpark-Sommerfest anlässlich 30 Jahre Nationalpark Hohe Tauern am Samstag, 16. Juli in der Bezirkshauptstadt Lienz am bunten Rahmenprogramm. Kleine und große Naturliebhaber:innen können am Lienzer Hauptplatz in die Welt des Nationalparks Hohe Tauern eintauchen.