Kaum war der Ausdruck Kostenexplosion so treffend wie nun beim Projekt Schulzentrum Nord in Lienz. Vor drei Jahren hat man mit 18 Millionen Euro gerechnet, nun steht man bei 27 Millionen Euro. Für eine Stadt in der Größenordnung von Lienz ist das viel Geld. Warum gehen im Gemeinderat also die Wogen nicht hoch?