Ein kleines Volksfest war die Einweihung der Bichler Brücke in Matrei. Es gab Würstl, Bier und Limos für die rund 200 Bewohner des Ortsteiles Bichl. „Als Entschädigung, dass sie so lange auf ihre Brücke warten mussten“, sagte Bürgermeister Raimund Steiner beim Feierakt. Doch damit nicht genug: Ein paar Musikanten waren auch bestellt. Zur Überraschung aller kam nahezu die gesamte Musikkapelle anmarschiert, wenn auch ohne Tracht. Der Bürgermeister stellte in seiner kurzen Ansprache fest: „Mir ist die Betonung auf Einweihung der Brücke wichtig, damit sie nicht wieder die Isel annagt.“ Und Dekan Ferdinand Pittl sparte nicht mit Weihwasser.