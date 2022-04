In einem schulinternen Festakt wurde die neue „SCHUSO“ (Schulsozialarbeit) am Dienstag von den Schülern und Lehrpersonen herzlich empfangen. Die Schüler der ersten Klassen hießen sie mit einem internationalen Begrüßungssong willkommen und begleiteten ihren Sprung in die Schule durch ein bunt gestaltetes, symbolisches „Schultor“, das für schulische Begleitung mit viel Herz steht.