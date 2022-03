In Innsbruck wird am Freitag für den Klimaschutz demonstriert. Fridays for Future macht auch darauf aufmerksam, dass die Klimakrise und der Krieg in der Ukraine miteinander verwoben sind.

Am 25. März findet ab 13 Uhr ein Protestmarsch für den Klimaschutz statt © FFF Innsbruck

Am 25. März wird Fridays For Future (FFF) auch in Innsbruck anlässlich des Weltweiten Klimastreiks auf die Straßen gehen. Unter dem Motto "People Not Profit" demonstrieren Menschen für ein weltweites Krisenmanagement und eine Klimapolitik, die Menschenleben über wirtschaftliche Gewinne stellen. Die Protestbewegung, die 2019 allein in Innsbruck fast 20.000 Menschen auf die Straße gebracht hat, wird um 13 Uhr vom Marktplatz durch die Innenstadt über die Triumphpforte bis zum Landestheater laufen. Dort wird ab 15 Uhr ein umfangreiches Programm aus Rede- und Musikbeiträgen die mangelnde und zögerliche Krisenbewältigung der Politik aufzeigen und ein aktives Vorgehen fordern - wo doch auch der neue Bericht des Weltklimarats IPCC noch einmal deutlicher als bisher herausstellt, dass der Klimawandel dramatische Folgen für die Menschheit hat.

Angesichts des Kriegs und Leids der Menschen in der Ukraine macht FFF an diesem Tag darauf aufmerksam, dass die Klimakrise und die Gewalt in der Ukraine miteinander verwoben sind. "Russlands Aggression kann nur durch den Verkauf von Gas und Öl finanziert werden. Ein konsequenter Ausstieg aus fossilen Energieträgern hilft nicht nur dem Klima, sondern bereitet uns langfristig den Weg für Frieden", sagt Pauline Hölzer von FFF Innsbruck.