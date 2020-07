Ein bisher unbekannter Täter schoss in Gaimberg in Osttirol auf ein Einfamilienhaus. Polizei sucht nach Zeugen.

© Kasupovic

In der Zeit zwischen 28. Juli, circa 12 Uhr, und 29. Juli, circa 8 Uhr, schoss ein unbekannter Täter im Bereich der Volksschule in Gaimberg in Osttirol auf ein Einfamilienhaus. Das Projektil blieb in der Fassade des Einfamilienhauses stecken, wodurch ein Schaden in unbekannter Höhe entstand. Personen wurden keine verletzt.

Personen, die diesbezügliche Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Sachverhalt machen können, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Lienz (059 133 - 72 30) in Verbindung zu setzen.