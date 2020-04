Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Nach drei Neuinfektionen in der Vorwoche. Auch für Dienstag kommt aus dem Labor von Gernot Walder die Meldung: Keine Änderung bei den Coronazahlen.

© Fuchs Jürgen

An der Coronafront bleibt es nach drei Neuinfektionen in der vergangenen Woche ruhig. Seit Sonntag gibt es weder neu Infizierte noch weitere Genesene. Der Status quo: 150 Personen sind bisher im Osttirol mit dem Virus infiziert worden. 132 davon gelten bereits als genesen. Zwölf sind derzeit aktiv erkrankt. Zehn davon im Lienzer Talboden und zwei im Pustertal. Das Defereggental sowie das Iseltal sind momentan coronafrei. Sechs Menschen sind in Zusammenhang mit Corona verstorben.