© APA/HELMUT FOHRINGER

138 Personen haben sich in Osttirol mit dem Coronavirus infiziert. Um eine Person mehr als noch am Mittwoch. Gestiegen ist die Zahl der positiv Getesteten im Iseltal von 13 auf 14. In allen anderen Regionen blieb die Zahl konstant. Im Defereggental mit sieben Infizierten, im Lienze rTalboden mit 87 und im Pustertal mit 30.