Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Barbara Gindl

Am Coronavirus verstorben ist am Dienstag in Osttirol eine Person, die im Wohn- und Pflegeheim Lienz positiv getestet war. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona im Bezirk auf zwei - beide im Wohn- und Pflegeheim Lienz.