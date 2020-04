Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mihalik Milos aus der Slowakei bei seiner Familie hier in Lienz © Pflegedienst ISL/Celine Oberste-Lehn

Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf die 24-Stunden-Betreuung. Der Pflegedienst ISL mit Sitz in Lienz sucht daher Österreicher, die den aktuellen Engpass in der 24 Stunden-Betreuung überbrücken könnten. „Auf Grund der aktuellen Reisebeschränkungen zeichnet sich derzeit ab, dass es bald sehr schwer bis praktisch unmöglich werden könnte, die 24-Stunden-Betreuung in der gewohnten Weise aufrecht zu erhalten,“ so die Geschäftsführerin Sandra Fugger vom Pflegedienst ISL. Aus diesem Grunde wendet sie sich nun an all jene, die aktuell unfreiwillig nicht arbeiten gehen können. „Das Konzept beruht nicht auf reiner Freiwilligkeit, sondern die Arbeit wird honoriert und man verdient das, was die ausländischen Betreuer auch bekommen“. Wer sich angesprochen fühlt, möge sich entweder per Mail an pr.pflegerundum@gmail.com oder telefonisch unter 0664-245 36 63 von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr melden.