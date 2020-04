Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Das Aufatmen in Osttirol war nur von kurzer Dauer. Keine Neuinfektionen. Die Zahl der Genesenen pro Tag übestieg jene der Neuinfektionen und die Fallzahl blieb kurz konstant. Es sah danach aus, als würde die Infektionswelle abebben. Eine Person im Iseltal wurde in den vergangenen Tagen noch als Corona infiziert geführt. Jetzt ist auch diese geheilt, das Iseltal war damit am Montag Corona frei.