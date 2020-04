Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gearbeitet werden darf nur dort, wo Gefahr in Verzug ist © J.J.Kucek

Kellerschächte in der Unteren Aguntstraße in Lienz werden saniert. Bei der Volksschule Süd muss ein Mauer repariert werden. Kleinigkeiten sind es derzeit, an denen die Gemeinden in Osttirol arbeiten. Der Hebel ist auf Notbetrieb umgelegt. Agiert wird nur, wo Gefahr in Verzug ist. Ansonsten gilt für alle Kommunen ein totaler Investitionsstopp, herausgegeben von Landesrat Johannes Tratter. Nichts geht mehr. Sämtliche Vorhaben, die angelaufen und budgetiert sind, stehen.