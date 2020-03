In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Auch Schutzmasken waren in den Chargen © Weichselbraun

Mehrere derartiger Fälle gab es in der Vorwoche an der Grenze zu Österreich. Lkw mit Sicherheitsausrüstung für Krankenhäuser wurden an der Weiterfahrt gestoppt. Die Ware wurde für Deutschland abgefangen - etwa an der Grenze zwischen Bayern und Oberösterreich.

Erwischt hat es aber auch Osttirol. „Bereits bestellte und zum Teil gezahlt Ware für das Krankenhaus Lienz ist in der Vorwoche an der bayrischen Grenze vor Kufstein beschlagnahmt worden“, sagt Andreas Köll, der Obmann des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus Lienz.