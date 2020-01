Facebook

China trägt Mundschutz © AP Patrick Ngugi

Der Osttiroler Robert Moser - ein Dölsacher - sitzt derzeit gemeinsam mit seinen Arbeitskollen aus fünf Nationen in China fest. Sie sind wegen des Coronavirus-Ausbruchs unter Quarantäne. Das berichtet der ORF am Mittwoch. Die Männer sind in der Stadt Yichang stationiert, die circa 300 Kilometer von Wuhan entfernt liegt. Die Elf-Millionen-Metropole steht aber ebenso unter Quarantäne. Der öffentliche Verkehr steht still. Nicht nur der Osttiroler, sondern auch viele andere Ausländer wissen nicht wie sie zum Flughafen gelangen sollen. Der einzige offene Flughafen befindet sich nämlich in Wuhan selbst.